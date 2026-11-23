El presunto agresor, un empleado de la Oficina del Sheriff del condado de Tippecanoe, posteriormente se quitó la vida.

Un empleado de la Oficina del Sheriff del condado de Tippecanoe (Indiana, EE. UU.) presuntamente asesinó a su familia antes de quitarse la vida en su vivienda.

Según informes oficiales citados por medios locales, los cuerpos de Thomas Tkach, de 51 años; su esposa Julie, profesora adjunta en la Universidad de Purdue; y sus dos hijas, Katharyn y Lauren, de 17 y 16 años, fueron hallados el pasado miércoles en su residencia de West Lafayette.

Antes del crimen, una de las menores llamó al 911 y alertó a los operarios que “su padre tenía un arma y estaba amenazando con dispararle a la familia”, antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente y se oyeran varias detonaciones.

Las autoridades determinaron posteriormente que las víctimas fallecieron a causa de múltiples impactos de bala, mientras que el presunto agresor murió por un disparo autoinfligido en la cabeza, lo que fue catalogado como un suicidio. Thomas Tkach no registraba antecedentes disciplinarios y, hasta el momento, se desconoce el móvil de este triple homicidio seguido de suicidio.