El mandatario indicó que las conversaciones indirectas con Teherán continúan, pero acusó a Teherán de hacer promesas falsas.

Estados Unidos podría reanudar los ataques contra Irán después de Año Nuevo, si para entonces no se alcanza un acuerdo, declaró este 22 de noviembre el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Acabo de hablar con el presidente Trump sobre el conflicto actual con Irán. El presidente ha declarado a Fox News que se inclina por reanudar los ataques contra Irán después de Año Nuevo si no se llega a un acuerdo”, afirmó un periodista del canal.

Según el reportero, el mandatario indicó que las conversaciones indirectas con Teherán continúan y describió a los iraníes como “bailarines de claqué profesionales”, en referencia a que “no paran de hablar” de falsas promesas.

El presidente se refirió a las afirmaciones de que Teherán podría poner a prueba el bloqueo naval que la Armada estadounidense mantiene en el golfo de Omán. “Ha dicho que espera que lo hagan y que acaben todos en el fondo del mar, como el resto de la Armada iraní, si esos buques intentan atravesar el bloqueo estadounidense”, relató el reportero.

En los últimos días, medios estadounidenses han informado ya de la posibilidad de que se reanuden los ataques contra Irán. The New York Times reveló el 18 de noviembre, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes, que el presidente Donald Trump sopesa lanzar otra ronda de extensos ataques militares contra el país persa.

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Al día siguiente, Bloomberg informó que la posibilidad de que esta operación se lleve a cabo había aumentado. El 20 de noviembre, CBS News reportó que Israel y EE.UU. consideran lanzar nuevos ataques a corto plazo. Asimismo, apuntó que Administración de Benjamín Netanyahu está preocupada por la velocidad con la que Irán reconstruye sus fábricas de misiles balísticos y trabaja para proteger su infraestructura militar y nuclear bajo tierra.

Mientras continúa el enfrentamiento entre Washington y Teherán sin avances en negociaciones mediadas, Irán ha atacado en varias ocasiones instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait en la última semana.

Las fuerzas iraníes aseguran mantener el control total del tránsito por el estrecho de Ormuz, donde exigen a los buques autorización previa y permiten el paso únicamente por los corredores designados en la parte norte de la vía. En cambio, las rutas del sur, cercanas a aguas omaníes, han sido declaradas no autorizadas y minadas, lo que ya ha provocado explosiones e incendios en buques que intentaron utilizarlas.

En cuanto a EE.UU., mantiene dos grupos de ataque de portaviones en la región y afirma estar imponiendo un bloqueo naval.