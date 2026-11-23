“Estoy deseando volver al trabajo”, afirmó.

Jensen Huang, quien fue reincorporado como presidente y director ejecutivo de Nvidia, declaró este lunes que es un gran honor para él volver a ocupar su cargo.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y dirigir una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, declaró Huang en un comunicado publicado en el sitio web de la compañía.

Asimismo, agradeció a la Junta Directiva por su confianza y por haber examinado detenidamente el asunto, así como a los directivos que estuvieron al frente de Nvidia durante este período.

“También estoy profundamente agradecido con nuestros empleados, accionistas, líderes del sector y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo. Pero, sobre todo, agradezco a mi familia por su amor y apoyo. Estoy deseando volver al trabajo”, afirmó.

Nvidia anunció este lunes la restitución de Huang con efecto inmediato. La decisión fue aprobada por unanimidad por la junta directiva tras varias reuniones con el ejecutivo, en las que sus miembros quedaron satisfechos con su franqueza y capacidad para dirigir la compañía.

La junta directiva del gigante tecnológico Nvidia anunció este 8 de noviembre el inicio de una investigación para determinar si Jensen Huang fue blanco de una operación extranjera de espionaje, después de que el propio ejecutivo reconociera haber mantenido una relación romántica extramatrimonial.

Previamente, el diario Financial Times informó que el Gobierno de EE.UU. considera que el exjefe de Nvidia sostuvo un vínculo sentimental con una ciudadana china reclutada con el fin de espiar para la principal agencia de inteligencia del gigante asiático.