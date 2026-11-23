El empresario ruso ironizó sobre la organización criminal de los protagonistas del videojuego, Jason y Lucía.

El lanzamiento de ‘GTA VI’, uno de los acontecimientos más esperados de la industria de los videojuegos, ha trascendido el ámbito de los aficionados y ha llamado la atención de figuras públicas como el cofundador de Telegram, Pável Dúrov.

El magnate bromeó sobre la ‘falta de realismo’ de la nueva entrega de la saga, señalando que sus protagonistas manejan una organización criminal sin recurrir a su aplicación de mensajería.

“Lo menos realista de ‘GTA VI’ es que Jason y Lucía dirijan toda una operación criminal sin un solo grupo de Telegram”, sostuvo, en referencia a unas serie de acusaciones que ha enfrentado su aplicación, al relacionar su uso con actividades ilegales.

‘Grand Theft Auto VI’ alcanzó los 3.790 millones de dólares tras su primer día de lanzamiento, estableciendo un récord histórico en la industria del entretenimiento, anunció este 20 de noviembre Rockstar Games, filial de Take-Two Interactive.

Según la compañía, ‘GTA VI’ obtuvo 99 puntos sobre 100 en Metacritic, una plataforma que recopila y resume las valoraciones de críticos especializados, y vendió 32,5 millones de copias antes de su salida, estableciendo otro récord.