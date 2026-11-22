Las llamas se elevaron a gran altura
Una potente explosión en un gasoducto provocó este domingo un incendio de grandes proporciones en Ward, Alabama, EEUU.
Las llamas se elevaron a gran altura y generaron una enorme columna de fuego que pudo verse a kilómetros de distancia, mientras un intenso resplandor anaranjado iluminó el cielo nocturno.
Massive Pipeline Explosion in Ward Alabama. https://t.co/MDBqT6VT4L
— (@marktournier2) November 22, 2026
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para responder a la emergencia, mientras el fuego continuaba ardiendo y las llamas seguían siendo visibles desde distintos puntos.