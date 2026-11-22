La continuidad de Markwayne Mullin vuelve a generar dudas dentro de la Administración Trump.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ordenó al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, que deje de hacer apariciones televisivas, informó este 21 de noviembre The Wall Street Journal citando a personas al tanto del asunto.

La decisión llegó después de que Mullin sugiriera en una entrevista con Fox News que algunas de las recientes interrupciones de servicios podrían estar relacionadas con la inteligencia artificial. Luego, pese a las recomendaciones de algunos asesores, el secretario emprendió esta semana una gira por tres países de Oriente Medio.

Entre otros cuestionamientos, recibió críticas por utilizar un avión oficial para asistir a un partido de fútbol americano universitario tras una suspensión nacional de vuelos el pasado 13 de noviembre. También tuvo que retractarse de algunas propuestas sobre regularización de trabajadores inmigrantes tras el rechazo de los conservadores.

Las decisiones de esta semana han reavivado los llamados dentro de la Administración para destituir a Mullin. Sin embargo, su salida no sería sencilla: los demócratas asumirán el control del Senado en enero y la Casa Blanca tendría apenas unas semanas para confirmar un sustituto. Aunque Trump llegó a considerar su destitución este verano, el periódico señala que actualmente no hay conversaciones activas para reemplazarlo.

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