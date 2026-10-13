2 hombres acusados de secuestrar y robar en Florida a un comprador en Facebook Marketplace

Lazaro Nunez Martinez y Darian Ernesto Morejon Rodriguez habrían pactado la venta de teléfonos para emboscar a la víctima, quien logró escapar tras arrojar su dinero por la ventanilla.

La Policía de Doral, en Florida, arrestó a Lazaro Nunez Martinez y a Darian Ernesto Morejon Rodriguez, acusados de participar en el secuestro y robo a mano armada de un hombre que acudió a concretar la compra de teléfonos celulares coordinada a través de Facebook Marketplace.

El incidente se produjo el pasado 9 de octubre y se originó a partir de una relación comercial previa. Según explicó a la cadena CBS Miami el jefe de la Policía de Doral, Matthew Castillo, uno de los sospechosos ya le había vendido un teléfono a la víctima con anterioridad y volvió a contactarlo para ofrecerle más dispositivos y fijar un nuevo punto de entrega.

Emboscada armada y traslado bajo amenaza

El encuentro se pactó en las inmediaciones de un complejo de apartamentos en Doral. Al acercarse al vehículo para completar la transacción y abrir la puerta del acompañante, el comprador descubrió que un segundo sujeto se encontraba oculto en el asiento trasero con un arma de fuego.

“Cuando nuestra víctima se reunió con él abajo, en el edificio, y abrió la puerta delantera del acompañante para realizar la transacción, notó que había alguien escondido atrás y armado”, declaró el jefe policial Castillo.

Bajo amenazas de muerte, los delincuentes obligaron al hombre a subir al automóvil y lo trasladaron durante varias calles cerca de la intersección entre la Avenida 87 Noroeste y la Calle 58 Noroeste.

Huida tras lanzar el dinero por la ventana

En medio del trayecto, la víctima intentó saltar del vehículo en movimiento, pero los agresores lograron meterlo de nuevo por la fuerza.

Posteriormente, el hombre sujetó una cartera con dinero en efectivo que llevaba consigo y la arrojó por una de las ventanillas. La maniobra logró distraer al delincuente armado del asiento posterior, lo que le permitió al comprador abrir la puerta y huir. “Usó su propio dinero, lo lanzó por la ventana para distraer a la persona que estaba atrás, y así pudo salir”, detalló Castillo.

Detenciones y advertencias de seguridad

Nunez Martinez fue detenido y formalmente imputado por secuestro y robo, compareciendo ante un juez el lunes posterior al hecho. Ese mismo día, los investigadores localizaron y arrestaron al segundo sospechoso, Morejon Rodriguez, en el condado de Broward.

Frente a este caso, el jefe de policía recomendó a la ciudadanía extremar los cuidados al realizar transacciones con desconocidos mediante plataformas virtuales y evitar compartir información personal que ponga en riesgo su integridad.