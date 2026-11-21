Las víctimas demandan al ginecólogo Barry Brock y al centro médico Cedars-Sinai por presuntamente ignorar reportes sobre su conducta acumulados desde 1986.

Más de 500 mujeres han presentado acusaciones por abuso y acoso sexual contra el ginecólogo Barry Brock, de 76 años, quien ejerció durante cuatro décadas en el reconocido centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por USA Today, más de 200 de las afectadas ya han iniciado acciones legales formales contra el especialista y la institución hospitalaria a través del bufete de abogados McGrath Kavinoky.

Las demandas judiciales señalan al hospital por no haber actuado de manera oportuna ante los reiterados reportes sobre la conducta del médico, los cuales se remontan a 1986 y abarcan presuntamente toda su trayectoria de 40 años en dicha entidad.

Modalidad de los abusos e impacto en las víctimas

Según los testimonios recopilados en los expedientes judiciales, Brock realizaba comentarios obscenos durante las revisiones físicas y pélvicas, ejecutaba exploraciones internas sin utilizar guantes y efectuaba toqueteos excesivos en los senos y genitales de sus pacientes. Asimismo, las denunciantes indicaron que las obligaba a ponerse batas de privacidad mientras él las observaba desvestirse.

Muchas de las pacientes acudieron a su consulta atraídas por el prestigio del hospital y la especialización de Brock en embarazos de alto riesgo, entre ellas sobrevivientes de cáncer y mujeres con condiciones complejas. Una de las denunciantes relató que la experiencia fue tan traumática que evitó volver a un ginecólogo durante cuatro años, postergando la atención de una lesión que posteriormente fue diagnosticada como un tipo poco frecuente de cáncer invasivo. La víctima señaló además que, al informar lo ocurrido al personal del hospital en 2020, ningún médico le sugirió ni explicó cómo presentar una denuncia.

Medidas institucionales y renuncia a la licencia médica

Tras la presentación de las primeras demandas civiles, el centro médico Cedars-Sinai procedió a revocar los privilegios clínicos de Brock en septiembre de 2024. Meses después, en junio de 2025, el médico renunció de manera voluntaria y definitiva a su licencia para ejercer la medicina en el estado de California.

Las mujeres participantes en los procesos judiciales expresaron que buscan que sus testimonios sirvan para que el centro médico establezca protocolos de protección más rigurosos y mecanismos estrictos para investigar posibles abusos.