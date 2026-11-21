La empresa cayó al cuarto lugar con 3,03 billones de dólares, cediendo el tercer puesto a Alphabet, la matriz de Google.

El fabricante de chips Nvidia ha salido del grupo de las tres empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil, cediendo el tercer puesto a Alphabet, la matriz de Google.

De acuerdo con datos de mercado, el podio actual está liderado por Apple (con una valoración de 4,98 billones de dólares), seguida de Microsoft (3,60 billones) y Alphabet (3,25 billones), mientras que Nvidia cayó al cuarto lugar con 3,03 billones de dólares, superando apenas a Amazon (2,67 billones).

Según informó previamente el portal Business Insider, el valor de mercado de Nvidia se desplomó en alrededor de 1,04 billones de dólares tras la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva. Todo este desplome bursátil se produce en medio de un fuerte escándalo institucional que sacudió a la compañía.

El ex CEO de Nvidia Jensen Huang dimitió el 12 de noviembre tras 33 años al frente del gigante de los semiconductores, luego de que salieran a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, señalada en informaciones periodísticas como presunta espía china. Pekín ha rechazado las acusaciones. Posteriormente, pese a numerosas peticiones para reincorporar a Huang como director ejecutivo, el consejo de administración de Nvidia descartó cualquier posibilidad de este paso.