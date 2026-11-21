El purpurado recitó en latín la histórica oración de León XIII al concluir la misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, evento captado por las cámaras de Padre Pio TV.

Un momento de singular tensión se vivió el pasado 17 de noviembre en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en San Giovanni Rotondo, Italia, cuando el cardenal albanés Ernest Simoni procedió a recitar en latín la tradicional oración de exorcismo del papa León XIII tras la conclusión de la santa misa.

Durante la transmisión en directo emitida por la cadena Padre Pio TV (difundida en redes por SiateSanti), el audio de la señal registró fuertes gritos y ruidos de fondo que rompieron el silencio del templo de manera desconcertante mientras el alto prelado pronunciaba las plegarias en latín.

La recitación litúrgica en el santuario

El cardenal Simoni recurrió a la célebre fórmula de exorcismo instaurada por el pontífice León XIII, una oración dedicada a la protección espiritual que la tradición católica emplea frente a perturbaciones extraordinarias.

El material audiovisual captó de forma nítida la atmósfera generada en el santuario durante la intervención del purpurado, donde los ruidos e interrupciones se escucharon con claridad a través de la emisión televisiva, suscitando inmediato interés entre los fieles y observadores de la actualidad del Vaticano.

Gritos irrumpen en plena oración de exorcismo en Santuario de San Pío de Pietrelcina en Italia…