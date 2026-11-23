La compañía ha anunciado este lunes la restitución del empresario con efecto inmediato.

Las acciones del gigante tecnológico Nvidia registraron este lunes un aumento de un billón de dólares en 10 minutos después de que la firma anunciara el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

La empresa que sostiene el progreso global, rehén de los comportamientos de un solo hombre

Asimismo, sus acciones avanzaron más de un 31 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street esta misma jornada. En paralelo, NASDAQ suspendió la cotización de sus futuros tras alcanzarse el límite superior de precio.

Según un aviso del mercado, el índice bursátil suspendió sus operaciones tras activarse el mecanismo de interrupción automática.

En ese sentido, los futuros bursátiles de Estados Unidos ampliaron con fuerza sus ganancias. Con ello, los contratos del NASDAQ 100 saltaban un 7 %, los del S&P 500 sumaban un 4,3 % y los del Dow Jones ganaban 1.229 puntos (un 2,6 %).

El regreso de Huang

Nvidia anunció que el cofundador retomará de inmediato el cargo de director ejecutivo, del que había dimitido el pasado 12 de noviembre.

BREAKING: 🇺🇸 NVIDIA’s board reinstates Jensen Huang as CEO, per Bloomberg. We are so back. https://t.co/2wnRaXjBQx — Bull Theory (@BullTheoryio) November 23, 2026

La directiva del gigante de los semiconductores aprobó por unanimidad el retorno de Huang tras recibir garantías de altas instancias del Gobierno estadounidense de que su vuelta no implica riesgos de seguridad nacional, si bien continuará la investigación independiente sobre reportes de que fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La decisión supone un cambio de rumbo para la compañía, que la semana pasada había descartado reincorporarlo pese a la creciente campaña a favor de su regreso. La presión procedía de empleados, accionistas y socios comerciales, a los que se sumó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó públicamente su deseo de que Huang volviera a ocupar el principal puesto administrativo.

Por su parte, Huang declaró sentirse honrado de volver a Nvidia para dirigir “una de las compañías tecnológicas más consecuentes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”. Afirmó que asume la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”. Además, agradeció al consejo de administración por su confianza y deliberación, y destacó el liderazgo de Jones y Kress, así como el apoyo de empleados, accionistas, líderes del sector, socios globales y de su familia.

Tras el anuncio, Trump celebró en Truth Social que la junta tomó “la decisión correcta y adecuada”, sostuvo que el país necesita el liderazgo del ejecutivo para la prosperidad de la economía estadounidense y recalcó que Washington “no tiene motivos para creer” que su vuelta “suponga riesgo alguno para la seguridad nacional”.