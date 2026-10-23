Alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, sale en libertad tras pagar fianza de 70.000 dólares

La funcionaria pasó una noche en prisión acusada de desviar 50.000 dólares de subsidios municipales por COVID-19 hacia empresas de su entorno familiar; la defensa sostiene su inocencia.

La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, recuperó su libertad el 22 de octubre tras consignar una fianza de 70.000 dólares y permanecer una noche bajo custodia en el centro de detención del condado de Osceola, en Florida. A su salida de prisión, la mandataria local emitió un mensaje político dirigido a los ciudadanos con la mirada puesta en los comicios del próximo 3 de noviembre.

Espinosa fue arrestada tras una investigación liderada por la Fiscalía General de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE). Las autoridades le imputaron cargos por hurto mayor y esquema para defraudar, vinculados al presunto desvío irregular de 50.000 dólares procedentes de fondos públicos asignados a la mitigación de los impactos económicos de la pandemia.

El programa Business Boost 2.0 y el origen de los cargos

El expediente judicial sostiene que en 2025 la municipalidad de Kissimmee activó el programa Business Boost 2.0, una iniciativa creada para distribuir subvenciones directas de entre 5.000 y 20.000 dólares destinadas al rescate de pequeños comercios afectados por la crisis sanitaria del COVID-19.

De acuerdo con las indagaciones de los organismos estatales, la alcaldesa habría intervenido en el diseño y en la ampliación presupuestaria de dicho programa para luego gestionar solicitudes por un monto acumulado de 50.000 dólares a favor de tres empresas vinculadas a ella o a familiares directos. La defensa legal de la alcaldesa rechaza categóricamente las acusaciones, las cuales aún no han sido probadas ante un tribunal, e insiste en la total inocencia de su representada.

Comparecencia, fijación de fianza y posibles penas

Durante la audiencia preliminar, en la que compareció vestida con el uniforme naranja de reclusa, el juez Hal Epperson Jr. estableció la fianza en dos tramos: 20.000 dólares por el delito de hurto mayor y 50.000 dólares por el de esquema para defraudar. Frente a la solicitud de los fiscales de verificar el origen del depósito, la defensa enfatizó que su clienta dirige diversas empresas y percibe ingresos lícitos suficientes para responder financieramente.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, subrayó que las pesquisas se prolongaron durante meses: “Los funcionarios públicos son servidores públicos. Están aquí para servir a los contribuyentes, no para enriquecerse con sus propias iniciativas”. En tanto, el director financiero del estado, Blaise Ingoglia, advirtió a través de la cadena WESH 2 que la alcaldesa podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión de resultar culpable en juicio.

Declaraciones tras abandonar la cárcel de Osceola

Rodeada de reporteros a las puertas del penal, Espinosa eludió responder preguntas específicas sobre el proceso penal o la cobertura de la fianza y concentró su mensaje en la cita electoral de medio término: “Lo que quiero que todos sepan es que lo ocurrido ayer exige que todos salgamos a votar el 3 de noviembre. Eso es lo que quiero decir. Y a los residentes de Kissimmee: estaremos bien”.