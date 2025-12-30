Arabia Saudita bombardea un cargamento en Yemen y enciende la tensión con EAU

Arabia Saudita bombardeó este martes el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, para destruir lo que describió como un cargamento de armas y vehículos de combate destinado a fuerzas separatistas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), informa la agencia AP.

El ataque marca una fuerte escalada en la ya compleja guerra de Yemen y en la relación entre Riad y Abu Dabi.

Saudi Arabia has released footage it says proves the UAE was shipping weapons and armoured vehicles to STC separatist forces through Mukalla port. Riyadh says the illicit delivery triggered the coalition airstrike and warns further transfers will be intercepted. #Yemen pic.twitter.com/5sr8t4akVX — BPI News (@BPINewsOrg) December 30, 2025

La agencia oficial saudí afirmó que el bombardeo se llevó a cabo después de que dos buques llegaran desde Fuyaira, en la costa oriental emiratí, con sus sistemas de rastreo desactivados. Las autoridades sauditas sostienen que desde esas naves se descargó “una gran cantidad de armas y vehículos blindados” en apoyo al Consejo de Transición del Sur (STC), supuesto grupo separatista del sur de Yemen financiado por EAU.

Arabia Saudita calificó el envío como una “amenaza inminente” y un paso que “pone en peligro la paz y la estabilidad”, por lo que aseguró haber ejecutado una “operación aérea limitada” dirigida únicamente contra el armamento recién descargado, en horario nocturno para evitar daños colaterales. No está claro por el momento si hubo víctimas ni si participaron otras fuerzas de la coalición antihutí liderada por Riad, además de la aviación saudí.

Analistas citados por AP identificaron como posible objetivo principal al buque Greenland, con bandera de San Cristóbal y Nieves, que estuvo en Fuyaira el 22 de diciembre y llegó a Mukalla el domingo. Videos en redes muestran a vehículos blindados supuestamente transportando las armas, lo que habría reforzado las sospechas saudíes.

El ataque profundiza la brecha entre Arabia Saudita y el STC, que en los últimos días ha avanzado en la gobernación de Hadramaut, expulsando a fuerzas alineadas con Riad. También tensa aún más los lazos entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aliados en la coalición contra los hutíes, pero cada vez más enfrentados por el apoyo a facciones rivales y por la competencia regional.

Tras el bombardeo, las fuerzas antihutíes de Yemen declararon el estado de emergencia, rompieron formalmente la cooperación con EAU y ordenaron la salida de todo el personal emiratí de las zonas bajo su control en un plazo de 24 horas, además de imponer un bloqueo de 72 horas a pasos fronterizos, aeropuertos y puertos salvo autorización saudita. Analistas advierten que la crisis interna de la coalición podría abrir un nuevo frente en Yemen y desestabilizar aún más la región del mar Rojo.