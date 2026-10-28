Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

El púgil de peso supermediano enfrentará a la justicia el 17 de noviembre tras quedar en libertad bajo una fianza de 16.000 dólares en el condado de Polk; los hechos habrían ocurrido el 18 de octubre.

El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga, de 29 años de edad, fue arrestado el pasado 26 de octubre de 2026 en el condado de Polk, Florida, por la Oficina del Alguacil del condado y el Departamento de Policía de Lakeland, tras imputársele dos cargos por agresión.

Según informaron las autoridades policiales, los hechos que motivaron la detención habrían tenido lugar el 18 de octubre, aunque por el momento los investigadores no han revelado detalles específicos sobre lo acontecido durante el incidente.

Imputación por agresión menor y agresión agravada

De acuerdo con los registros del Departamento de Policía de Lakeland, Berlanga enfrenta un primer cargo por agresión por contacto físico (battery touch/strike), catalogado como delito menor de primer grado bajo la sección 784.03 de los Estatutos de Florida.

El segundo cargo, de mayor gravedad, corresponde a agresión agravada de segundo grado, tipificada en la sección 784.045 (1A1) de la legislación estatal. A diferencia del contacto simple, la agresión agravada contempla el uso de un arma o la intención de causar lesiones físicas severas, distinción jurídica que marcará la pauta del proceso penal.

Fianza de 16.000 dólares y audiencia en noviembre

Tras su detención, el púgil boricua compareció ante un juez en el tribunal de Bartow —sede judicial del condado de Polk—, donde se le fijó una fianza de 16.000 dólares. Berlanga recuperó su libertad tras realizar el pago correspondiente, según reportó el portal Yahoo Sports.

La audiencia preliminar y lectura formal de cargos quedó programada para el próximo 17 de noviembre de 2026, fecha en la que la defensa podrá responder formalmente a las acusaciones estatales.

Situación deportiva en la categoría supermediano

El arresto se produce en una etapa clave para la carrera de Berlanga en el peso supermediano. Con un historial profesional de 24 victorias, 2 derrotas y 19 nocauts, el púgil firmó recientemente con la promotora Zuffa Boxing.

Su más reciente combate se disputó en julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York frente a Steven Butler, pelea en la que Berlanga se sobrepuso a una caída en el segundo asalto para terminar imponiéndose en el séptimo episodio.