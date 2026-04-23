Benedicta Lasi denuncia a Pedro Sánchez por acoso laboral y prácticas irregulares

Londres – Benedicta Lasi, exsecretaria general de la Internacional Socialista, ha denunciado formalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por acoso laboral y prácticas irregulares.

Según informa Artículo 14, la denuncia fue presentada en Londres. Lasi reactiva así el conflicto que estalló con su polémica destitución en 2024 y que ahora escala a la vía judicial.

La exfuncionaria acusa a Sánchez, quien también es presidente de la Internacional Socialista, de acoso laboral y otras irregularidades durante su gestión.