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Benedicta Lasi denuncia a Pedro Sánchez por acoso laboral y prácticas irregulares

La exsecretaria general de la Internacional Socialista reactiva el conflicto que culminó con su destitución en 2024

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Benedicta Lasi durante un encuentro con Pedro Sánchez.

Londres – Benedicta Lasi, exsecretaria general de la Internacional Socialista, ha denunciado formalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por acoso laboral y prácticas irregulares.

Según informa Artículo 14, la denuncia fue presentada en Londres. Lasi reactiva así el conflicto que estalló con su polémica destitución en 2024 y que ahora escala a la vía judicial.

La exfuncionaria acusa a Sánchez, quien también es presidente de la Internacional Socialista, de acoso laboral y otras irregularidades durante su gestión.

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