BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaTrump: Ordené a la Armada que dispare y destruya cualquier barco que coloque minas en Ormuz
Portada

Trump: Ordené a la Armada que dispare y destruya cualquier barco que coloque minas en Ormuz

El presidente también aseguró haber ordenado a las fuerzas estadounidenses despejar la ruta marítima con "una intensidad tres veces mayor".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en su plataforma Truth Social una nueva medida militar para el estrecho de Ormuz, lo que agrava la tensión con Irán.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, declaró.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Pese al alto de fuego en curso entre EE.UU. e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo naval en el paso marítimo, por donde circula alrededor de 20 % del petróleo y del gas que se comercializa en el mundo.

También te puede interesar

Trump: Nuestros buques están listos para el combate

Lo que responde Trump sobre si lanzaría una...

Trump comparte un mensaje que califica China y...

La Armada de EE.UU. incauta un petrolero en...

EE.UU. revela cuántos buques ha obligado a dar...

WP: EE.UU. amplía su ‘caza’ naval contra Irán

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign