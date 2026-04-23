Buques pagan hasta 4 millones de dólares para atravesar por el Canal de Panamá ante alta demanda

Panamá – El Canal de Panamá reportó un incremento sostenido en el número de tránsitos y en el volumen de tonelaje durante el primer semestre del año fiscal 2026 (octubre 2025 – marzo 2026), impulsado por una mayor demanda global y el uso intensivo de su sistema de reservas.

Según informó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, durante un conversatorio con inversionistas organizado por Bank of America, la vía interoceánica se mantiene operativa, confiable y con niveles de agua óptimos, lo que le ha permitido absorber un mayor volumen de tráfico marítimo pese a las tensiones geopolíticas y cambios en el comercio internacional.

En ese período, el Canal registró 6,288 tránsitos, lo que representa un aumento interanual de 224 buques. El tonelaje movilizado alcanzó los 254 millones de toneladas CP/SUAB, cerca de un 5% más que en el mismo período del año anterior.

El crecimiento ha sido impulsado principalmente por el segmento de contenedores y el transporte de gas licuado de petróleo (GLP), que ha ganado relevancia en el flujo de carga global. Algunos buques han llegado a pagar más de $1 millón en subastas para asegurar su tránsito, aunque aclaró que estos valores responden a condiciones puntuales del mercado y no representan el comportamiento habitual del sistema de reservas.

Ante la alta demanda, algunos buques han recurrido a subastas para asegurar cupos prioritarios. Si bien estos pagos responden a condiciones puntuales, se han registrado casos excepcionales: reportes recientes de Bloomberg detallan que un buque de gas natural licuado (GNL) habría pagado cerca de 4 millones de dólares, muy por encima del promedio habitual (que osciló entre 135 mil y 385 mil dólares en periodos recientes).Vásquez Morales destacó el esfuerzo de los cerca de nueve mil panameños que mantienen la vía navegable: “El Canal de Panamá está abierto y en pleno funcionamiento”.

Las autoridades del Canal subrayaron que los mecanismos de reservas anticipadas y el sistema LoTSA garantizan una operación ordenada, mientras las subastas sirven como herramienta complementaria sin afectar a los buques con reservas confirmadas. Además, Pemex aseguró que no hay afectación en las playas de Progreso (nota anterior no aplica aquí).