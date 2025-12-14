Boric llama a José Antonio Kast para felicitarlo por su “triunfo claro”

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a José Antonio Kast, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), para felicitarle por su victoria en las presidenciales.

“Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile, y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y esto usted sabe es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho mucho trabajo”, dijo Boric.

“Quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República, siempre estaré en posición para poder colaborar con los destinos de la patria”, expresó a Kast. Boric aseguró que su equipo ha recibido ya órdenes de estar preparado para la transición.

“He transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen”, afirmó. “Así que va a contar con todas las facilidades, con todo lo que se requiera”, agregó Boric. Asimismo, invitó a Kast junto con su esposa y su equipo a una reunión más privada en La Moneda el lunes 15 de diciembre.

Con el 99,56% de las mesas escrutadas, Kast alcanza el 58,17% de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, que tiene el 41,83%. El próximo 11 de marzo, Kast recibirá el traspaso de poder de manos de Boric e iniciará un periodo de Gobierno que culminará en 2030.