Brujo ghanés predice que Cabo Verde eliminará a Argentina en octavos del Mundial 2026

Buenos Aires – El famoso espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam ha causado revuelo en Argentina al predecir que la selección de Cabo Verde eliminará a la Albiceleste en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará”, declaró el brujo, según recoge el medio deportivo Albat. El partido entre ambos equipos se disputará este viernes.

La predicción ha encendido las alarmas en el país sudamericano, que busca defender el título obtenido en Qatar 2022. Medios argentinos como El Trece y La Voz ya hablan de “anular la mufa” para ahuyentar la mala suerte.

Nana Kwaku Bonsam ganó fama mundial durante el Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró haber lesionado a Cristiano Ronaldo mediante un ritual. Más recientemente, afirmó haber realizado un hechizo sobre el delantero inglés Harry Kane durante un partido de la fase de grupos, liberándolo después del encuentro.