Condenada por fraude gana elecciones locales en Texas: ¿podrá asumir el cargo?

Ericka Lomick se hizo con la victoria con el 51 % de los votos pese a haber suspendido su campaña semanas antes.

Una candidata demócrata logró ganar las elecciones para el Congreso estatal de Texas pese a haber abandonado su campaña semanas antes de la votación, informan medios locales.

Ericka Lomick no podrá asumir el cargo debido a cuestionamientos sobre su elegibilidad vinculados a una presunta condena penal anterior, aunque su nombre permaneció en la papeleta y resultó electa con el 51 % de los votos el 3 de noviembre.

Lomick competía contra el republicano Alan Blaylock, exmiembro del Concejo Municipal de Fort Worth, tanto en las elecciones de mitad de mandato como en una elección especial para completar el mandato del exrepresentante estatal Nate Schatzline. Su campaña anunció la suspensión, citando “dudas” sobre su capacidad para ocupar el cargo. A mediados de septiembre, un comité de acción política declaró que Lomick tiene antecedentes penales por delitos graves.

Registros judiciales federales de Carolina del Norte revelan que una persona con el nombre de Ericka Lomick fue condenada en 2011 por fraude hipotecario, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero, recibiendo una sentencia de 63 meses de prisión. La legislación de Texas establece que una persona condenada por un delito grave no puede postularse a un cargo público estatal, salvo que haya recibido un indulto o haya sido liberada legalmente de las inhabilitaciones derivadas de la condena.

El Código Electoral de Texas establece que cuando un candidato “fallecido, retirado o inelegible” gana una elección, la vacante se rellena de “manera regular”. Allison Campolo, presidenta del Partido Demócrata del condado de Tarrant, señaló que el partido consulta con abogados para determinar la elegibilidad de Lomick, sin que exista un plazo definido para la decisión.

Blaylock, su rival, advirtió que los resultados “no resuelven quién servirá a este distrito” y anunció que explorarán “todas las vías legales” para garantizar que se respondan las preguntas sobre elegibilidad. Lomick, por su parte, declaró que aguarda “orientación de asesoría legal” sobre cómo proceder, mientras se mostró “agradecida por el resultado”.

El Partido Demócrata logró una importante victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en EE.UU., al hacerse con el control del Congreso de Estados Unidos y reforzar así su posición en el panorama político nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una entrevista con The Wall Street Journal que la guerra contra Irán fue uno de los factores que contribuyeron a la derrota republicana en la contienda.