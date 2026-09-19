Trump: “EE.UU. iniciará inmediatamente el desarrollo de una gran presencia militar en Groenlandia”

El mandatario afirmó que llegó a un acuerdo con las autoridades de Dinamarca.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que Washington, Copenhague y Groenlandia han alcanzado un acuerdo que, según afirmó, otorgará a EE.UU. control permanente sobre la seguridad y le permitirá el desarrollo de una “gran presencia militar en la isla”.

Trump aseguró que el pacto no tendrá ningún coste para Washington y que impedirá que adversarios de EE.UU. establezcan bases, mantengan presencia militar o realicen inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización expresa estadounidense.

El mandatario calificó el acuerdo como de “vida infinita”, sin fecha de finalización, y destacó la importancia estratégica de Groenlandia. “Comenzaremos inmediatamente el proceso de desarrollo de una gran presencia militar” en las zonas apropiadas de la isla, afirmó.

Según Trump, EE.UU. trabajará con los habitantes de Groenlandia en el desarrollo y construcción de esa presencia militar. El presidente describió el acuerdo como una “solución excelente” para EE.UU., Dinamarca, Groenlandia y sus aliados.