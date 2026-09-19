“Sueño hecho realidad”: El anuncio de Trump del anhelado acuerdo sobre Groenlandia (TEXTO COMPLETO)

EE.UU. ha colaborado con Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Washington “tenga siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario” en la isla con el fin de defender su seguridad, indicó el mandatario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este viernes que Washington ha llegado a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que garantiza el control de la parte estadounidense sobre la seguridad y todas las demás necesidades de esa inmensa isla ártica.

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, atendiendo por completo todas nuestras preocupaciones estadounidenses. ¡No habrá costos para Estados Unidos!”, indicó el mandatario.

Añadió que Washington ha colaborado con los representantes de Dinamarca y Groenlandia con el objetivo de garantizarse “tener siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender su seguridad y la de los Estados Unidos de América”.

Trump aclaró que ningún “adversario estadounidense” podrá tener una base, una presencia militar o realizar inversiones sensibles en el territorio de isla sin la aprobación de la Casa Blanca. Añadió que durante más de 100 años, los líderes del país habían admitido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno de ellos pudo hacer algo al respecto.

“Me siento orgulloso de ser el presidente que abordó de manera permanente y concluyente esta muy importante situación. Este es un Acuerdo de ‘Vida Infinita’: ¡no tiene fin!”, indicó el mandatario.

Según afirmó el presidente, todo lo acordado será apreciado por el pueblo estadounidense. “Iniciaremos inmediatamente el proceso de desarrollar una gran presencia militar en zonas apropiadas de Groenlandia, de las cuales existen muchas. Trabajaremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción”, declaró Trump.

Calificó la solución como “excelente” para los Estados Unidos de América, Dinamarca, Groenlandia y todos su aliados. “Esperamos trabajar con la maravillosa gente de Dinamarca y Groenlandia hacia un futuro magnífico con respecto a esta gran y altamente estratégica porción de tierra. ¡Seremos muy protectores con ella! Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, algo muy importante, histórico y especial. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, destacó.