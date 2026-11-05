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Contratista del Pentágono pagará millones tras acusaciones de discriminación contra blancos

Compañía estadounidense de defensa Lockheed Martin.

La compañía estadounidense de defensa Lockheed Martin acordó pagar unos 29,5 millones de dólares para resolver acusaciones de discriminación laboral, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. el 3 de noviembre.

La empresa abonará 22 millones al Gobierno estadounidense y unos 7,5 millones a más de 1.000 empleados afectados. Las autoridades alegan que discriminó a trabajadores blancos en evaluaciones de desempeño, primas y otras remuneraciones.

Según las acusaciones, algunos empleados de recursos humanos presionaron a directivos para excluir del programa de incentivos a ciertos trabajadores no pertenecientes a minorías e incluir a empleados de minorías.

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