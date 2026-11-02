Detienen en Florida a una pareja venezolana acusada de cometer hurtos en varios puntos del estado

La Oficina del Sheriff del condado de Polk informó que los acusados se encuentran en situación migratoria irregular y aguardan la gestión de ICE tras registrarse cargos por hurto en comercios.

La Oficina del Sheriff del condado de Polk informó sobre la detención de una pareja de nacionalidad venezolana a la que acusa de cometer hurtos en distintos puntos del estado de Florida.

De acuerdo con la agencia policial, ambos procesados se encuentran en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Tras concretar los arrestos, las autoridades manifestaron haber puesto fin a sus presuntas actividades delictivas y señalaron que esperan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) gestione su eventual salida del país.

Identificación de los imputados y condición legal

En el registro oficial de arresto, la mujer fue identificada como Génesis Núñez Rodríguez, quien enfrenta un cargo por hurto en comercios y mantiene una retención emitida para ICE. Por su parte, el hombre fue identificado en las actas como Alexander Marcano Osorio.

Las autoridades recordaron que las acusaciones deberán resolverse ante las instancias judiciales correspondientes y precisaron que la declaración del sheriff sobre una eventual deportación responde a una expectativa institucional y no equivale a una orden de expulsión ya emitida.