“¡Dogecóin a la luna!”: Musk apoya la criptomoneda y hace una promesa

El multimillonario Elon Musk anunció el miércoles que la criptomoneda dogecóin se podrá usar “en algún momento” como forma de pago oficial para comprar los automóviles que produce su compañía Tesla.

Elon Musk at Giga Berlin today.

“When will I be able to buy a Tesla with dogecoin?”

“At some point I think we should enable that.” 😂🔥 pic.twitter.com/Suk7bifuHC

— Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) March 14, 2024