EE.UU. bombardea objetivos iraníes tras el derribo de un helicóptero Apache

WASHINGTON.- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ataques aéreos contra objetivos militares iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense.

Según el comunicado oficial, los bombardeos alcanzaron defensas aéreas, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia vinculados a las fuerzas iraníes en la zona. Medios internacionales reportan explosiones en áreas como Qeshm, Bandar Abbas, Sirik y Jask.

El Pentágono describió la operación como una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales en aguas regionales.

El Estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, se encuentra nuevamente en el centro de una escalada de tensiones que podría impactar tanto la estabilidad de Medio Oriente como los mercados energéticos globales.