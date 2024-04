EE.UU. no ayudará a Europa si hay una guerra, dice el jefe del mayor fabricante alemán de armas

“Europa quedará totalmente sola” en caso de un conflicto armado en su territorio, opina el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger

Durante las últimas décadas, los líderes del continente europeo han dado por sentado que Washington acudiría a su rescate en caso de una amenaza militar, no obstante “eso ya no sucederá”, declaró en una entrevista a Financial Times Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, el mayor fabricante alemán de armas.

“EE.UU. se centra más en la zona de Asia y el Pacífico que en Europa”, observó Papperger. Por lo que, en su opinión, en caso de que en el continente europeo se desencadene un conflicto armado en toda regla, “EE.UU. se centrará en Asia y entonces Europa quedará totalmente sola“.

Papperger agregó que a través del bloqueo de la ayuda militar a Ucrania por los legisladores republicanos, EE.UU. envió a Europa un “mensaje muy claro”: “Ya no pagamos por ustedes“.

En este contexto, el jefe de Rheinmetall —que, entre otras armas, fabrica vehículos de combate de infantería, drones y el cañón de ánima lisa para el tanque Leopard 2, que Alemania suministra a Ucrania— ha instado a los países europeos a construir grupos de defensa más grandes y especializados para competir con las empresas armamentísticas estadounidenses. “Necesitamos grandes empresas en Europa”, concluyó.

Anteriormente, se informó que al continente europeo le queda por delante al menos una década antes de que pueda defenderse sin la ayuda de EE.UU.