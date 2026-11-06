EE. UU. registra su año más mortífero por sarampión desde 1991 con siete fallecidos y más de 4.800 casos

Pensilvania se sitúa como el epicentro del brote con seis muertes y 1.400 contagios; Nueva York y Wisconsin confirman sus primeras víctimas fatales en tres décadas mientras los CDC alertan sobre el alto nivel de contagio.

Estados Unidos atraviesa su peor brote de sarampión en más de tres décadas, tras registrar siete muertes en lo que va del año y superar los 4.800 casos confirmados en 45 estados y el Distrito de Columbia, según reportó la cadena ABC News con base en datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La cifra total de infectados duplica con creces los 2.289 contagios contabilizados en 2025, convirtiendo a 2026 en el año más mortífero por esta enfermedad desde 1991.

El estado de Pensilvania se posiciona como el epicentro del brote al acumular más de 1.400 infecciones y seis víctimas fatales, entre ellas la de un residente del condado de Jefferson que no estaba vacunado. Por su parte, en Nueva York —donde las autoridades declararon la emergencia sanitaria el 5 de octubre tras superar los 100 casos— falleció una niña en el condado de Lewis, marcando el primer deceso por sarampión en ese estado en más de 30 años. Wisconsin registró también su primera víctima fatal desde 1990, correspondiente a un lactante.

Perfil de los contagios y niveles de vacunación

De acuerdo con las estadísticas oficiales recopiladas por los CDC, al menos el 96% de los casos confirmados a nivel nacional corresponde a personas no vacunadas o cuyo historial de inmunización se desconoce, requiriendo hospitalización el 11% de los infectados.

En cuanto a la distribución por edades, los niños y adolescentes de entre 5 y 19 años representan el 41% de los casos, mientras que los adultos de 20 años o más concentran el 41% restante, reflejando un incremento significativo respecto al 29% que registraba este último grupo en 2025.

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Vías de transmisión y cuadro clínico

Las autoridades sanitarias recordaron que el virus se transmite por vía respiratoria a través de gotitas en suspensión y que puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona un espacio cerrado, pudiendo contagiar al 90% de las personas no vacunadas presentes. Asimismo, el periodo de incubación abarca entre 10 y 21 días, y los enfermos resultan contagiosos cuatro días antes y cuatro días después de la aparición del sarpullido.

El cuadro clínico se inicia con tos, secreción nasal, ojos rojos y fiebre alta de hasta 40 °C (104 °F). Entre el segundo y tercer día pueden aparecer las manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas), seguidas por el sarpullido característico entre los tres y cinco días posteriores, el cual desciende desde el cuero cabelludo hacia las extremidades.