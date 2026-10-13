Ejecutan en Florida a recluso que estranguló a su compañero de celda en 2008 para ser condenado a muerte

James Robertson recibió la inyección letal tras rechazar todas sus apelaciones; el gobernador Ron DeSantis retiró a último momento la orden de ejecución fijada para el mismo día contra otro prisionero.

El estado de Florida ejecutó este martes mediante inyección letal a James Robertson, un recluso que en 2008 asesinó a su compañero de celda con el propósito explícito de abandonar el régimen de aislamiento intensivo y ser trasladado al corredor de la muerte.

La ejecución se llevó a cabo al mediodía en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en las cercanías de Starke, casi 18 años después del crimen. Según el reporte de Associated Press, Robertson estranguló a su compañero de celda, Frank Hart, utilizando varias medias atadas mientras este dormía en el Centro Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers. Durante los interrogatorios, el agresor confesó que el ataque fue premeditado y sin provocación, motivado únicamente por su deseo de ser condenado a la pena capital.

Cuatro décadas en prisión y la búsqueda del corredor de la muerte

Robertson ingresó al sistema penitenciario de Florida en 1980, a los 17 años de edad, por cargos de robo y agresión. A lo largo de las décadas acumuló condenas adicionales por evasión, posesión de armas y agresiones dentro del recinto carcelario, lo que extendió de forma progresiva su condena original.

El recluso pasó 20 años en régimen de “gestión cerrada”, un esquema de aislamiento intensivo que él mismo describió en el documental de Netflix I Am a Killer (2018). “Te encierran en una celda todo el día. Quizás puedas salir un par de veces por semana, unas dos horas, y te meten en una jaula pequeña.Pierdes toda motivación”, declaró en esa producción. Por su parte, la víctima, Frank Hart, cumplía condena desde 2003 por agresión sexual cuando fue atacado en diciembre de 2008.

Tras el homicidio, Robertson se declaró culpable de asesinato en primer grado, renunció a la fase de determinación de pena ante un jurado y rechazó de forma sistemática todas las apelaciones posteriores ante el Tribunal Supremo de Florida y el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

DeSantis retira la orden de ejecución de William Lee Thompson

La jornada estaba programada originalmente como una ejecución doble. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró el pasado 8 de octubre la orden de ejecución que pesaba sobre William Lee Thompson, de 74 años, sin ofrecer razones oficiales.

Se trata de la primera ocasión en que DeSantis retira un mandato de ejecución, aunque la medida no anula la sentencia a muerte de Thompson, quien continuará en el pabellón de la muerte. Sus abogados señalaron que el recluso padece demencia y problemas cardíacos graves, por lo que solicitaron su traslado a un centro médico adecuado. Thompson fue condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester en 1976, habiendo eludido anteriormente ejecuciones firmadas por los exgobernadores Bob Graham y Bob Martinez en la década de 1980.