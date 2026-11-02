El accidente aéreo en Florida deja nueve muertos y fuerza la evacuación de 600 residentes en Greenacres

Un Learjet 60 se estrelló en las inmediaciones del parque de casas móviles Cresthaven; la NTSB y la FAA investigan las causas mientras la vía principal permanece clausurada.

Un trágico accidente aéreo cobró la vida de nueve personas este domingo cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, luego de que una aeronave tipo Learjet 60 se estrellara en las proximidades del parque de casas móviles Cresthaven.

El siniestro obligó a las autoridades locales a clausurar la única entrada al complejo residencial tras quedar incorporada a la escena del crimen bajo custodia federal, lo que derivó en la evacuación de más de 600 residentes.

Cierre de arterias viales e investigación de la NTSB y la FAA

Las autoridades de Palm Beach confirmaron que el tramo de Military Trail, comprendido entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive, permanecerá cerrado al tránsito sin una fecha definida de reapertura. La duración de la medida estará sujeta al avance de los trabajos de emergencia y a las pericias que realizan la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El comisionado del condado, Joel G. Flores (representante del Distrito 3), explicó a la cadena WPBF que la restricción de acceso se debe a la necesidad de resguardar el área de investigación, asegurando que los afectados contarán con alojamiento temporal. Por su parte, el administrador del condado, Joseph Abruzzo, señaló a WPTV que se prevé habilitar una ruta alternativa, mientras el servicio de autobuses Palm Tran y la Cruz Roja coordinan el traslado y la asistencia de las familias.

Asistencia en refugios y zozobra de las familias desplazadas

Para acoger a los residentes imposibilitados de regresar a sus hogares, las autoridades activaron como refugio principal el Centro Comunitario de Greenacres, ubicado en el 501 Swain Blvd.

La interrupción de acceso ha generado angustia entre los evacuados. “Estamos esperando que alguien nos diga qué vamos a hacer, porque ni siquiera nos dejan entrar a la comunidad a buscar nuestra ropa”, manifestó el residente Jesús Solorzano a la cadena WPTV.