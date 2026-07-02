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El ICE detiene a una monja que iba a misa en Texas

La hermana Leticia Ugboaja fue liberada el mísmo día.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Agentes de ICE.

Una monja católica fue brevemente detenida el domingo pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en la ciudad fronteriza McAllen, en Texas, reseña AP.

El arresto se produjo cuando la hermana Leticia Ugboaja, originaria de Nigeria, caminaba a la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, que dio a conocer sobre el incidente a través de sus redes sociales.

La publicación de la iglesia tuvo gran repercusión en la prensa, haciendo que la noticia llegara hasta los congresistas, incluida la representante Mónica de la Cruz, que intervinieron a favor de la religiosa, y varias horas después fue puesta en libertad.

Ante ello, De la Cruz llamó a las autoridades migratorias a “centrarse en delincuentes violentos”. “Una monja católica que va a misa no representa una amenaza para nuestra comunidad”, aseveró.

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