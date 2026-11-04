Elon Musk pierde más de 60.000 millones de dólares tras reveses republicanos en elecciones de medio término en EE. UU.

El magnate invirtió cerca de 446 millones de dólares en la campaña del Partido Republicano; el desplome bursátil de Tesla y SpaceX golpea su patrimonio tras la victoria demócrata en el Congreso.

El empresario Elon Musk sufrió una reducción superior a los 60.000 millones de dólares en su patrimonio personal como consecuencia de las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos, según informó el diario Financial Times (FT).

La fuerte contracción en su fortuna se produce a pesar de que el magnate invirtió aproximadamente 446 millones de dólares en financiación política para intentar que los republicanos retuvieran el control del Congreso. Gran parte de estos recursos se destinaron a campañas en Texas, estado donde la formación sufrió un importante revés electoral.

Caída en los mercados de Tesla y SpaceX

El resultado en las urnas repercutió de inmediato en la cotización de sus principales empresas. Las acciones de Tesla cayeron un 5,7%, al tiempo que los títulos de SpaceX registraron un descenso del 7,6% en las primeras operaciones bursátiles, reduciendo aún más el capital acumulado por Musk.

Escrutinio legislativo a eventuales fusiones

El nuevo panorama en el Capitolio también añade incertidumbre en el plano corporativo. Con un Congreso bajo control del Partido Demócrata, las autoridades legislativas podrían intensificar la supervisión y el escrutinio sobre una eventual fusión entre Tesla y SpaceX antes de que concluya el mandato del presidente Donald Trump en 2029.