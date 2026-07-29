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Reportan nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

Por Redaccion Central
Redaccion Central

EE.UU. lanzó esta jornada una nueva oleada de ataques contra territorio iraní, reporta Axios, que cita a un funcionario estadounidense.

Previamente, el presidente de EE.UU., prometió que las tropas de su país bombardearían nuevamente el país persa. “Les vamos a golpear muy fuerte porque es nuestro turno de golpearlos. Saben que se viene”, declaró a los medios.

La reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington puso fin a una pausa de varios días anunciada anteriormente para llegar a un acuerdo. Además, el conflicto se ha expandido.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita llevaron a cabo ataques de precisión en Irak el 28 de julio contra milicias proiraníes.

Asimismo, medios iraníes y otros como Axios, reportaron un bombardeo de la República Islámica contra una base de EE.UU. en Jordania.

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