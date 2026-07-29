Trump sobre Irán: “Los vamos a hacer m…”

El periodista de Fox News, Trey Yingst, declaró este miércoles que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado a Irán con “hacerles mierda”, después de que la nación persa lanzara una ofensiva contra las tropas estadounidenses.

“Les vamos a golpear con fuerza, les vamos a dar una buena paliza”, citó el corresponsal las palabras de Trump. Asimismo, agregó que está claro que Washington va a responder a lo que el presidente ha descrito como “un ataque por sorpresa”.

“[Trump] afirma que las fuerzas estadounidenses dispusieron de apenas unos minutos para derribar estos misiles balísticos iraníes que se aproximaban”, indicó Yingst, agregando que el inquilino de la Casa Blanca señaló que ha revisado el vídeo del derribo. Según subrayó, “fueron las fuerzas estadounidenses las que llevaron a cabo esta operación para defender esa zona”.

“Dijo que fue en tiempo real. Estaban transmitiendo las coordenadas y asegurándose de que ninguno de esos misiles iraníes entrantes lograra su objetivo”, añadió el periodista.

El martes, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó que Irán lanzó un “ataque sorpresa” con misiles balísticos contra sus bases militares en Oriente Medio, todos los cuales, según su versión, habrían sido interceptados.

Previamente, medios iraníes, así como Axios, reportaron sobre un bombardeo de la República Islámica contra una base de EE.UU. en Jordania. Se trata de la primera acción militar desde el pasado viernes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió suspender los ataques contra el país persa, de cara a las negociaciones multilaterales en curso.