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BTS recolecta 1.000 millones de dólares en gira de eventos

Hacen historia en recolecta multimillonaria

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto grupal de los BTS.

Los ingresos de HYBE, la agencia musical surcoreana que representa al famoso grupo BTS, alcanzaron en el segundo trimestre la cifra récord de 1,45 billones de wones (1.000 millones de dólares), impulsados principalmente por su grupo estrella.

Según datos de la revista Billboard, solo en mayo se vendieron 641.000 entradas para los conciertos de la banda, generando 127,8 millones de dólares

BTS regresó a los escenarios después de un receso de cuatro años. En marzo lanzó el álbum ‘Arirang’ y luego comenzó una gira mundial que se extenderá hasta 2027 e incluirá 65 conciertos en diferentes países.

Anteriormente, el grupo surcoreano actuó en el ‘show’ de la final de la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos.

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