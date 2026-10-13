Florida advierte a saqueadores: enfrentarán penas de hasta 30 años de prisión por robar durante emergencia del huracán Isaías

El fiscal general James Uthmeier señala que la ley permite tipificar los robos como delitos graves de primer grado en condados bajo estado de catástrofe.

El fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, lanzó una severa advertencia dirigida a quienes pretendan aprovechar las evacuaciones masivas y los cortes de energía eléctrica causados por el paso del huracán Isaías para perpetrar robos en viviendas desocupadas o vulnerables.

Las autoridades advirtieron que las personas que cometan estos ilícitos enfrentarán cargos agravados e imputaciones que conllevan penas de hasta 30 años de prisión.

Calificación como delito grave de primer grado

De acuerdo con el marco legal vigente en Florida, la legislación faculta a la fiscalía a elevar la severidad de determinados delitos cuando son perpetrados dentro de un condado declarado en estado de emergencia y las condiciones derivadas del desastre facilitan su ejecución.

Bajo estas circunstancias extraordinarias, el delito de irrupción o robo en una propiedad residencial puede ser reclasificado como un delito grave de primer grado. Sin embargo, las autoridades aclararon que la pena máxima de 30 años no se aplicará de forma automática en todos los expedientes, sino que dependerá de la evaluación individualizada de cada caso.

Alcances sobre la defensa de la propiedad

En relación con la protección del hogar por parte de los residentes, la normativa estatal contempla el uso de fuerza letal bajo condiciones estrictas y específicas, como en supuestos de entrada ilegal y forzada que activen legalmente la presunción de un peligro inminente para la vida.

No obstante, las autoridades enfatizaron que esta previsión legal no representa un permiso generalizado ni una autorización indiscriminada para efectuar disparos contra cualquier persona sospechosa de cometer un hurto.

Cooperación ciudadana y persecución judicial

Uthmeier hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier actividad sospechosa en sus comunidades y garantizó que su despacho trabajará en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad para procesar con todo el peso de la ley a quienes intenten lucrar a costa de las familias damnificadas por la tormenta.