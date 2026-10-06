Florida tiene 20 ejecuciones en 2026 y surgen detalles sobre el condenado cuya muerte está programada para noviembre

El procedimiento está fijado para el 5 de noviembre; de concretarse tres ejecuciones agendadas para octubre, Guardado se convertiría en el vigésimo ejecutado en el estado durante 2026.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden de ejecución contra Jesse Guardado, de 64 años, condenado a la pena capital por el asesinato de Jackie Malone en el año 2004. El procedimiento quedó programado para el próximo 5 de noviembre a las 18:00 en la Prisión Estatal de Florida.

La firma hecha el pasado lunes 5 de octubre, representa la vigésima orden de ejecución emitida por DeSantis en lo que va de 2026, siendo además la segunda suscrita por el mandatario estatal en menos de una semana.

Secuencia de ejecuciones en el calendario estatal

Hasta la fecha, Florida ha llevado a cabo 16 ejecuciones durante 2026. Guardado no ocupa aún el lugar número 20 en la lista de personas ejecutadas, sino que se ubica en el cuarto puesto de la secuencia de procedimientos agendados para las próximas semanas.

Antes de la fecha fijada para Guardado, el estado tiene programadas las ejecuciones de James Robertson y William Lee Thompson (ambas para el 13 de octubre) y de William Reaves (para el 20 de octubre). Guardado solo se convertiría en la vigésima persona ejecutada en Florida este año si las tres fechas anteriores se cumplen sin suspensiones por parte de tribunales estatales o federales ni otorgamiento de medidas de clemencia.

Detalles del crimen en el condado de Walton

Jesse Guardado fue sentenciado por el homicidio de Jackie Malone, una mujer de 75 años que residía en el condado de Walton. Según los registros judiciales, y Según NBC News, WFLA, Fox 13 y el Sun Sentinel, la víctima conocía al agresor y lo había ayudado activamente tras su salida de prisión, facilitándole alojamiento, préstamos de dinero y gestiones para que obtuviera empleo.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2004, cuando Guardado se presentó en la vivienda de Malone portando una barra metálica y un cuchillo de cocina, solicitando ingresar bajo el pretexto de utilizar el teléfono. Una vez dentro, golpeó a la anciana en la cabeza, la apuñaló y le cortó el cuello, para luego sustraer su cartera, un joyero, un maletín y un teléfono celular con el fin de financiar el consumo de drogas.

En octubre de 2005, Guardado se declaró culpable de asesinato en primer grado y robo con arma, recibiendo la pena de muerte, condena que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema de Florida.

Qué ejecuciones están previstas antes de la fecha de Guardado

El primer procedimiento programado antes de la fecha de Guardado corresponde a James Robertson, de 63 años. Según el Sun Sentinel, fue condenado por el asesinato de su compañero de celda Frank Hart en 2008, dentro de la Institución Correccional de Charlotte.

Robertson tiene fecha para el 13 de octubre. Ese mismo día está programada la ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester en North Miami Beach en 1976, de acuerdo con NBC News y Fox 13.

La tercera ejecución prevista es la de William Reaves, de 77 años, fijada para el 20 de octubre. Según el Sun Sentinel, Reaves fue condenado por el asesinato en 1986 de Richard Raczkowski, agente del sheriff del condado de Indian River.

Si esos tres procedimientos se cumplen en las fechas previstas, Florida igualará primero el total de 19 ejecuciones de 2025 y luego podría superarlo con Guardado el 5 de noviembre. Fox 13 informó que Florida registró el año pasado su mayor número de ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.