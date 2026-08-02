Fue descubierto gran yacimiento de metal estratégico en EE.UU.: ¿qué impide su explotación?

La minera privada 3 Proton Lithium (3PL), con sede en el estado estadounidense de Nevada, afirma haber descubierto el mayor yacimiento de wolframio de Estados Unidos. Aunque se trata de un metal crucial para la industria de la defensa que escasea en el mercado, la agencia espacial NASA bloquea su extracción en el desierto de la Gran Cuenca, porque utiliza ese árido terreno para calibrar sus instrumentos satelitales.

La empresa ha evaluado los depósitos disponibles del metal en 1,78 millones de toneladas, reporta Financial Times. Si su explotación resulta comercialmente viable, el yacimiento sería al menos cinco veces mayor que el siguiente más grande en el país norteamericano y su valor estimado rondaría los 152.000 millones de dólares a precios actuales.

Los vastos lentes subterráneos de sal dentro en un área de 150 kilómetros cuadrados cerca de la población de Ely cuentan también con una importante presencia de litio, boro y potasa. Se detalla, asimismo, que la evaluación del tamaño del depósito no incluye el área donde la NASA bloquea la perforación y que comenzar la extracción probablemente tomaría años.

La Administración Trump ha priorizado los proyectos de minerales críticos en un esfuerzo por romper el control de China sobre este sector de importancia estratégica, y el año pasado incluyó el proyecto de 3PL en un programa federal que busca agilizar las aprobaciones, el FAST-41. Particularmente, la escasez mundial de wolframio ha captado la atención de la Casa Blanca, aunque la contradicción con los intereses de la agencia espacial persiste.