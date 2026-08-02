3 muertos y dos heridos deja tiroteo frente a una cafetería en EE.UU.

Tres personas han muerto este sábado en lo que la Policía del estado estadounidense de Idaho describió como un “incidente con tirador activo” cerca del restaurante In-N-Out y otros negocios de la localidad de Twin Falls.

Al menos otras dos personas resultaron heridas por impacto de bala, informó un portavoz policial, que no ofreció información alguna sobre las personas afectadas ni sobre los autores de disparos, según recoge NBC News. Tampoco confirmó si el tirador se encontraba entre las víctimas mortales.

Varios videos y fotos que muestran una importante presencia policial alrededor del lugar de los hechos comienzan a circular en redes. Anteriormente, se informó que las carreteras en los accesos al sitio de los disparos, incluido un puente, se encontraban cerradas y las autoridades pidieron evitar la zona y buscar rutas alternativas. La búsqueda de sospechosos continúa, particularmente en un edificio de hotel en construcción que está en las inmediaciones.

WATCH: Active shooter roaming around Twin Falls Visitor Center in Idaho, seen firing at a Tesla vehicle. pic.twitter.com/QGOViBoLMR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

La orden de restricción para la zona ha sido levantada y la circulación de transporte por carreteras se está rehabilitando al tiempo que continúa la investigación, según el vocero. Varias personas fueron trasladadas en autobús al Palacio de Justicia del condado de Twin Falls, donde ofrecen testimonio de lo que presenciaron.