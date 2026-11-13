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Fuerte tormenta del Pacífico amenaza el oeste de EE. UU. con intensas nevadas y vientos de hasta 145 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temporal en sectores de California, Nevada y Oregón; Lake Tahoe y Mammoth Lakes prevén acumulaciones de más de 50 centímetros de nieve.

Una tormenta del océano Pacífico genera precipitaciones, nieve y ráfagas en sectores de California, Nevada y Oregón. (Magnific)

Un severo sistema frontal procedente del océano Pacífico avanzará sobre el oeste de Estados Unidos entre este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, provocando un marcado deterioro del tiempo con precipitaciones copiosas, nevadas densas y fuertes ráfagas de viento en sectores de California, Nevada y Oregón.

Ante el avance del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas e instructivos de prevención por tormenta invernal, advirtiendo sobre serias complicaciones para la circulación vial, posibles interrupciones en el suministro eléctrico y riesgos por fuerte oleaje e inundaciones en sectores costeros. La cordillera de la Sierra Nevada concentrará el impacto más severo del episodio.

Alerta por nieve y ráfagas en Lake Tahoe y Truckee

Para la región de Lake Tahoe, que abarca comunidades como Truckee, Tahoe City, South Lake Tahoe e Incline Village, el NWS de Reno activó una advertencia de tormenta invernal vigente desde las 10:00 a.m. del viernes hasta las 10:00 a.m. del sábado, hora local.

El reporte prevé la caída de nieve húmeda y pesada con acumulaciones cercanas a los 30 centímetros en cotas superiores a los 2.130 metros, pudiendo alcanzar hasta 51 centímetros en la cresta montañosa al oeste del lago. Asimismo, los vientos registrarán ráfagas de entre 113 y 145 km/h en las cumbres y de entre 72 y 89 km/h en los sectores urbanos, acompañados por un oleaje de hasta 1,5 metros en la superficie del lago.

Hasta 61 centímetros de acumulados en Mammoth Lakes

Por su parte, en el condado de Mono, la advertencia meteorológica abarca a localidades como Mammoth Lakes, Bridgeport, Lee Vining y Coleville. De acuerdo con las proyecciones del NWS, las zonas situadas por encima de los 2.130 metros de altura podrían recibir entre 30 y 61 centímetros de nieve.

Las condiciones más adversas se prevén en los pasos de montaña y a lo largo de la carretera US-395, donde se pronostican ráfagas de viento de entre 89 y 129 km/h, concentrándose la mayor fuerza del temporal durante la tarde y noche del viernes a medida que la cota de nieve descienda hacia los 1.830 metros.

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