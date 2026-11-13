Fuerte tormenta del Pacífico amenaza el oeste de EE. UU. con intensas nevadas y vientos de hasta 145 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temporal en sectores de California, Nevada y Oregón; Lake Tahoe y Mammoth Lakes prevén acumulaciones de más de 50 centímetros de nieve.

Un severo sistema frontal procedente del océano Pacífico avanzará sobre el oeste de Estados Unidos entre este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, provocando un marcado deterioro del tiempo con precipitaciones copiosas, nevadas densas y fuertes ráfagas de viento en sectores de California, Nevada y Oregón.

Ante el avance del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas e instructivos de prevención por tormenta invernal, advirtiendo sobre serias complicaciones para la circulación vial, posibles interrupciones en el suministro eléctrico y riesgos por fuerte oleaje e inundaciones en sectores costeros. La cordillera de la Sierra Nevada concentrará el impacto más severo del episodio.

Alerta por nieve y ráfagas en Lake Tahoe y Truckee

Para la región de Lake Tahoe, que abarca comunidades como Truckee, Tahoe City, South Lake Tahoe e Incline Village, el NWS de Reno activó una advertencia de tormenta invernal vigente desde las 10:00 a.m. del viernes hasta las 10:00 a.m. del sábado, hora local.

El reporte prevé la caída de nieve húmeda y pesada con acumulaciones cercanas a los 30 centímetros en cotas superiores a los 2.130 metros, pudiendo alcanzar hasta 51 centímetros en la cresta montañosa al oeste del lago. Asimismo, los vientos registrarán ráfagas de entre 113 y 145 km/h en las cumbres y de entre 72 y 89 km/h en los sectores urbanos, acompañados por un oleaje de hasta 1,5 metros en la superficie del lago.

USA: Winter has arrived early in Mammoth Lakes, California, as fresh snowfall brings the ski season into action at Mammoth Mountain Resort. Recent storms have blanketed the region with more than a foot of fresh snow, allowing skiing to get underway earlier than expected. The early winter conditions have transformed the mountain landscape into a snowy paradise, welcoming the return of the ski season. 📍 Mammoth Lakes, California, USA Source: FOX Weather https://t.co/aZoDUCx8ga — Ghauri | Nature, Weather, News. (@Integral_IG) November 8, 2026

Hasta 61 centímetros de acumulados en Mammoth Lakes

Por su parte, en el condado de Mono, la advertencia meteorológica abarca a localidades como Mammoth Lakes, Bridgeport, Lee Vining y Coleville. De acuerdo con las proyecciones del NWS, las zonas situadas por encima de los 2.130 metros de altura podrían recibir entre 30 y 61 centímetros de nieve.

Las condiciones más adversas se prevén en los pasos de montaña y a lo largo de la carretera US-395, donde se pronostican ráfagas de viento de entre 89 y 129 km/h, concentrándose la mayor fuerza del temporal durante la tarde y noche del viernes a medida que la cota de nieve descienda hacia los 1.830 metros.