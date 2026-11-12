Caída global en los servicios de Microsoft, X y otras redes sociales

Los servicios de Steam, Xbox, Zoom y Claude también experimentaron caídas.

Los usuarios de todo el mundo están reportando interrupciones generalizadas en los servicios de Microsoft y otras redes sociales y servicios digitales.

Decenas de miles de clientes de Microsoft reportaron este jueves problemas con la funcionalidad de su correo electrónico Outlook. En concreto, más de 130.000 personas en EE.UU. notificaron inconvenientes, según el portal DownDetector. También se registraron caídas en los servicios de Microsoft Teams, Copilot, One Drive y Xbox Network a nivel global.

Microsoft, a través de su cuenta oficial de redes sociales Microsoft 365 Status, afirmó que la compañía estaba trabajando para “mitigar el impacto”, pero no reveló la causa del problema. “Si bien estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema podría afectar la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios en cualquier región”, agregó.

En menor cantidad, también se registraron fallos en las redes sociales X, Facebook*, Instagram*, Reddit, así como en la plataforma de Steam, Gmail, Google, y el ‘chatbot’ de inteligencia artificial Claude.