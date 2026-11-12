El mercado bursátil de EE.UU. en rojo y registra masivo derrumbe tras renuncia del CEO de Nvidia

Las acciones del gigante tecnológico cayeron casi un 8 %.

La Bolsa de Nueva York amaneció a la baja este jueves después de que Jensen Huang dimitiera como CEO y y miembro del Consejo de Administración del gigante tecnológico Nvidia, en medio de sus escándalos amorosos extramatrimoniales.

Las acciones de Nvidia se desvalorizaron un 7,6 %, mientras que la empresa de semiconductores Filadelfia SE tuvo una caída del 1,3 %. Los fabricantes de chips Intel, Marvell Technology y Micron registraron retrocesos de entre el 3 y el 5 %.

No obstante, rivales de Nvidia como Advanced Micro Devices y Broadcom experimentaron subidas del 4,3 % y 5,5 %, respectivamente.

Claves del escándalo que sacude a Nvidia

Huang, dimitió de su cargo después de que se hicieran públicos sus escándalos extramatrimonales con la empresaria y supuesta agente china Alice Huang, así como con una ejecutiva de la compañía que dependía directamente de él.

El magnate dió un paso al costado de la compañía luego de que el consejo de administración de Nvidia se reuniera el miércoles y aprobara su destitución.

El domingo 8 de noviembre, Jensen Huang envió un correo electrónico al personal de Nvidia, a la junta directiva y a los accionistas para admitir públicamente su relación extramatrimonial con Alice Huang.

De acuerdo con la inteligencia estadounidense, la mujer fue presuntamente reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para entablar una relación con el CEO de Nvidia, obtener información técnica avanzada e influir en el acceso de Pekín a chips de inteligencia artificial.

El consejo de administración de Nvidia anunció formalmente la puesta en marcha de una investigación independiente, la cual estará liderada por un comité de directores independientes asistidos por asesores legales externos. El propósito es evaluar si el directivo fue el objetivo directo de una operación de inteligencia extranjera.

A pesar del proceso indagatorio, la junta directiva y el portavoz de la compañía comunicaron entonces que Huang continuaría liderando Nvidia como director ejecutivo sin interrupciones, y que el propio directivo respaldaba plenamente la revisión y cooperaba activamente con ella.

El consejo directivo subrayó que, basándose en la información disponible hasta el momento, no existen motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos industriales de Nvidia hayan sido comprometidos.