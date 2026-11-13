Más de 70 países afectados: qué se sabe de la masiva caída de Microsoft, que impactó incluso en entidades gubernamentales

El incidente digital provocó picos de casi 20.000 reportes por minuto a nivel global y paralizó operaciones en tribunales, agencias de seguridad, instituciones educativas y corporaciones.

La masiva interrupción de los servicios en la nube de Microsoft registrada este jueves alcanzó a 74 países y territorios en apenas una hora, según los datos recopilados por la plataforma de monitoreo Downdetector.

De acuerdo con el portal, los reportes de fallas en Outlook comenzaron a dispararse alrededor de las 17:25 UTC y, en tan solo 60 minutos, las notificaciones combinadas sobre cinco servicios clave de la tecnológica treparon hasta las 19.650 por minuto, una cifra abismal frente al promedio habitual de menos de 15 quejas por minuto de un jueves normal. Solo en el caso de Outlook, el volumen de incidentes superó en más de 2.000 veces su nivel ordinario.

El colapso no se limitó al continente americano, ya que casi 3 de cada 10 reportes provinieron de fuera de Estados Unidos. Las alertas se multiplicaron por 10 en el Reino Unido a las 17:43 UTC, en la India a las 23:21 (hora local) y en Nueva Zelanda a las 06:55 (hora local). Asimismo, las quejas sobre Microsoft 365, Copilot, Teams, OneDrive y Azure aumentaron más de 100 veces respecto a sus registros habituales, mientras que plataformas como Xbox, GitHub y LinkedIn sufrieron un impacto considerablemente menor. Hacia las 19:38 UTC, el flujo global aún superaba los 11.000 reportes por minuto.

Impacto en gobiernos, tribunales y empresas

La magnitud de la falla trascendió el ámbito doméstico y golpeó de lleno a instituciones estatales y organismos críticos en distintas partes del mundo:

Seguridad y gobiernos en Australia: La Policía Federal Australiana y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad confirmaron haber sufrido afectaciones por la caída. A nivel regional, los gobiernos del Territorio de la Capital Australiana, Tasmania y Australia Occidental reportaron interrupciones, mientras que el servicio estatal Service NSW pidió a los ciudadanos posponer trámites presenciales debido a fallas en las transacciones, recoge SBS News.

Justicia paralizada: En Australia, los tribunales de Australia Meridional y Victoria reconocieron alteraciones en sus operaciones judiciales. De igual forma, la Corte Suprema de Filipinas informó a través de sus canales oficiales que la caída mundial afectó el sistema del Poder Judicial filipino (PJ365), incluido Outlook, advirtiendo demoras en sus trámites y respuestas por correo electrónico.

Microsoft’s outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft’s, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026

Sector educativo: El Departamento de Educación del Territorio del Norte australiano reportó fallas técnicas en sus escuelas, y casas de estudio superiores como la Universidad Charles Sturt y la Universidad Macquarie alertaron a estudiantes y personal sobre problemas con la autenticación multifactor.

Actividad corporativa: En Estados Unidos, el fabricante de vehículos eléctricos Workhorse Group, con sede en Detroit, se vio obligado a posponer hasta el 16 de noviembre su conferencia telefónica sobre los resultados financieros del tercer trimestre, citando directamente las interrupciones operativas causadas por la caída global de Microsoft.

¿Qué provocó el colapso?

Según los reportes técnicos, difundidos por The Guardian, el origen del problema apunta a una actualización de configuración que provocó la sobrecarga y desconexión de varios servidores.

El medio describe que, al quedar fuera de línea parte de la infraestructura, el tráfico de datos fue redirigido hacia los servidores que permanecían activos, saturándolos en cadena. Cuando los ingenieros de Microsoft intentaron aplicar una solución, los equipos que volvían a conectarse dejaban de responder nuevamente al recibir la avalancha de tráfico acumulado.

De acuerdo con el portal de estado de salud del servicio de la firma, el fallo comprometió a cerca de una veintena de herramientas empresariales y de usuario, entre ellas Outlook, Exchange Online, Teams, OneDrive, Copilot, SharePoint Online, Defender XDR, Fabric, Graph, Intune, Planner, Purview, To Do, Power BI, Microsoft 365 Apps, Admin Center y Universal Print.