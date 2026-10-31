Fundador de Binance detiene troleo de Elon Musk por el millonario ciberataque

El intercambio comenzó después de que Musk se burlara en redes sociales de la situación ocurrida con la plataforma de criptomonedas.

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, conocido como ‘CZ’, pidió al empresario Elon Musk que dejara de “trolear” a la plataforma de criptomonedas y mostrara su apoyo tras el multimillonario hackeo.

El intercambio comenzó el jueves, después de que Musk publicara en X varios emojis de risa y desconcierto al conocer la noticia del ciberataque que había afectado a activos valorados en 6.300 millones de dólares.

“Elon, te tengo mucho respeto, pero no es momento para trolear. Por favor, para”, escribió Zhao en respuesta a uno de los emojis de Musk. “Nuestras acciones de SPCX (provenientes de nuestra inversión de 500 millones de dólares en la adquisición de Twitter) valen más de mil millones. Te agradeceríamos que nos mostraras un poco de apoyo. ¡Gracias!”, agregó.

Este no es el primer episodio de tensión pública entre ambos empresarios. En noviembre de 2021, cuando Binance suspendió temporalmente los retiros de Dogecoin debido a un problema técnico en su billetera, Musk calificó entonces la decisión de “sospechosa” y cuestionó la gestión de la plataforma. Zhao respondió en aquella ocasión señalando una llamada a revisión de Tesla que afectó a casi 12.000 vehículos en Estados Unidos por problemas de ‘software’ y ‘hardware’.