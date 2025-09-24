Hallan cuerpos descuartizados durante la búsqueda de tres jóvenes desaparecidas en Argentina

La Policía argentina encontró tres cadáveres descuartizados durante las labores de rastreo para ubicar a tres jóvenes que desaparecieron el viernes de la semana pasada, refiere Ámbito.

Los cuerpos todavía no han sido identificados, aunque se presume que podrían corresponder a las tres jóvenes desaparecidas: Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley del Castillo, también de 20 años y prima de Verri; y su amiga Lara Morena Gutiérrez, de tan solo 15.

Uno de los cuerpos fue hallado en el interior de una camioneta incendiada, que habría sido utilizada para transportar a las tres jóvenes. Otro de los cadáveres se encontró en el interior de una casa deshabitada, según reporta C5N.

El hallazgo se produjo poco antes de las 8:00 de la mañana de este miércoles en Florencio Varela, a unos 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, en una zona donde se activó por última vez el celular de una de las tres muchachas.

¿Cómo desaparecieron?

Según información preliminar, las tres jóvenes se reunieron en casa de una de ellas y salieron juntas hasta una estación de servicio en el partido bonaerense de La Matanza. En ese punto, habrían acordado verse con un hombre.

Las madres de las tres jóvenes desaparecidas, que interpusieron inmediatamente denuncia ante las autoridades, aseguraron que las hijas ejercían la prostitución de manera frecuente en el barrio porteño de Flores.

La alarma saltó cuando, tras ir al encuentro de un hombre en un bar de la zona, sus celulares se apagaron.

¿Cuáles fueron las primeras pistas?

La Policía de la Provincia de Buenos Aires hilvanó su investigación alrededor de dos pistas: el primer indicio fue la camioneta blanca que las jóvenes abordaron en las inmediaciones de una estación de servicio, después de que el conductor de un auto de aplicación cancelara el viaje que habían contratado.

Por otro lado, los agentes encontraron el martes unas manchas de sangre en un campo en Florencio Varela, la misma localidad donde fue hallada la furgoneta.

¿Hay detenidos?

Tras varios allanamientos, se ha producido la detención de cuatro personas hasta el momento: dos hombres y dos mujeres. Aparentemente, la primera pareja se encontraba en el interior de la vivienda donde fue localizado uno de los cuerpos.

El otro hombre y la otra mujer, hermana de la detenida en primer lugar, fueron capturados posteriormente en un hotel. Todavía no se conoce la implicación de cada uno de los arrestados en los sucesos en investigación.

La segunda mujer detenida le mandó un audio a su madre en el que decía: “Me mandé una cagada, si me entrego explota todo, remite a dos grupos narcos”.

El periodista Diego Gabriele detalló a C5N que la vivienda donde se hallaron restos mortales había sido alquilada a un grupo narco. “Creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo pasó, y eso devino en al menos dos homicidios”, apuntó.