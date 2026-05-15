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Un nicaragüense de 20 años podría enfrentar la pena de muerte en Texas por muerte de un bebé no nacido

Keyner Ariel Calero Jirón es señalado como uno de los responsables de un tiroteo que causó la muerte del feto de una joven embarazada de 17 años.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Keyner Ariel Calero Jirón, de 20 años.

DALLAS, Texas.- El nicaragüense Keyner Ariel Calero Jirón, de 20 años, fue acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el pasado 3 de mayo en Dallas, en el que murió un bebé no nacido.

Según las autoridades, Calero Jirón y un hondureño de 17 años, Yeremy Zapata Alemán, persiguieron en vehículo a una joven de 17 años embarazada tras una discusión en una gasolinera. Los sospechosos dispararon contra el auto de la víctima, alcanzándola en las piernas y la pelvis, lo que provocó graves lesiones al feto.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvar la vida del bebé, que se encontraba en la semana 22 de gestación.

Calero Jirón enfrenta cargos por asesinato capital, agresión agravada, evasión de arresto, posesión de cocaína y portación ilegal de armas. De ser encontrado culpable, podría recibir la pena de muerte mediante inyección letal, método vigente en Texas desde 1982.

La abuela de la joven, Cynthia Trevino, confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por su nieta y el fallecimiento del bebé.

El caso continúa en proceso judicial en el estado de Texas.

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