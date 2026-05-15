BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaTrump revela qué fue el único tema que no abordó con Xi Jinping
Portada

Trump revela qué fue el único tema que no abordó con Xi Jinping

"Discutimos prácticamente todo lo que se podía discutir, excepto una reducción de aranceles", afirmó el mandatario estadounidense.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revelado este viernes la única cuestión que no abordó con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su visita al gigante asiático.

“Discutimos prácticamente todo lo que se podía discutir, excepto una reducción de aranceles”, dijo el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One, en el viaje de vuelta tras su visita de Estado a China.

“No hablamos de aranceles. Es decir, pagan aranceles. Pagan aranceles considerables, pero no lo mencionamos”, afirmó. “No hemos hablado de aranceles. Ni siquiera se mencionó”, repitió.

Previamente, el presidente estadounidense expresó que su viaje a China “ha sido una visita increíble”. “Creo que ha traído muchas cosas buenas. Hemos cerrado acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, aseguró.

Trump apuntó que habló con Xi de “muchas otras cosas”, indicando que cree que están “muy de acuerdo en continuar las conversaciones con el grupo”. Al mismo tiempo, recordó que el líder chino fue invitado a visitar la Casa Blanca en septiembre. “El presidente Xi vendrá a Estados Unidos, y habrá respuesta. Como en el comercio recíproco, la visita será recíproca, sin rodeos, y espero que se vayan muy impresionados, como yo lo estoy con China”, concluyó.

También te puede interesar

China logra la primera clonación masiva de animales...

Trump cuenta lo que contestó a Xi ante...

“Completada en un 70-75%”: Trump advierte que EE.UU....

Guardia Costera de EE.UU. decomisa casi 6 mil...

Condenan a prisión a un soldado israelí que...

Xi a Trump: “En una guerra comercial no...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign