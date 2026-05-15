Homenaje de J Balvin a Milkman genera fuerte polémica entre sus fans de México y otros artistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El tributo que J Balvin rindió al productor Milkman durante su concierto en el Palacio de los Deportes desató una intensa controversia en redes sociales.

El colombiano recordó con palabras emotivas a su excolaborador y lo reconoció como una pieza clave en su desarrollo artístico. Sin embargo, la reacción no fue la esperada.

Tanto fans como figuras del género urbano criticaron duramente el gesto, argumentando que “el verdadero reconocimiento debió llegar en vida”.

Críticas de otros artistas

El español C. Tangana fue uno de los primeros en pronunciarse:

“Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía se te cae el circo payaso. Debería darte vergüenza.”

Otros músicos, como whothefuckiszizzy, también reprocharon la dedicatoria, señalando que el apoyo debió manifestarse cuando Milkman más lo necesitaba.

Usuarios exigen justicia en vida

La ola de críticas se extendió entre los seguidores, con comentarios como:

“En vida lo hubiera homenajeado y le hubiera pagado su dinero.”

“No sirve de nada querer hacer algo por él cuando le diste la espalda cuando más se necesitaba.”

La discusión giró en torno a la responsabilidad de los grandes artistas con sus colaboradores y la falta de apoyo real en los momentos difíciles.

El legado de Milkman

La muerte de Óscar Botello (Milkman) en febrero de 2026 sacudió la escena urbana. Artistas como Belinda, Alemán, Diplo y Jhayco expresaron su pesar, destacando su rol fundamental en la innovación del género y su trabajo con figuras internacionales como Kanye West.

La polémica tras el homenaje de J Balvin pone de manifiesto la importancia de valorar a los creadores mientras están vivos.