Inauguran en México extraña exposición “Bodies: Cuerpos Humanos Reales”

METEPEC, Edomex.- Este jueves fue inaugurada en Town Square Metepec la exposición internacional “Bodies: Cuerpos Humanos Reales”, que exhibe cuerpos y órganos humanos preservados a través de técnicas especializadas de plastinación.

La muestra permite observar de manera detallada los diferentes sistemas del cuerpo humano —muscular, óseo, nervioso y circulatorio— mediante piezas reales conservadas con este método científico que permite mantener los tejidos durante largos periodos.

La exposición, que ha sido presentada en diversas ciudades del mundo, está dirigida tanto a estudiantes y profesionales del área de la salud como al público en general, combinando contenido educativo con elementos visuales e interactivos.

Sin embargo, este tipo de exhibiciones también ha generado debate en distintos países por cuestionamientos éticos relacionados con el origen de los cuerpos utilizados y el consentimiento para su exhibición pública.

La muestra permanecerá temporalmente en Town Square Metepec, uno de los principales centros comerciales del Valle de Toluca.

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