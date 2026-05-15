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Inauguran en México extraña exposición “Bodies: Cuerpos Humanos Reales”

La muestra anatómica presenta cuerpos y órganos preservados mediante plastinación para acercar al público al estudio del cuerpo humano.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Esta exposición llama bastante la atención.

METEPEC, Edomex.- Este jueves fue inaugurada en Town Square Metepec la exposición internacional “Bodies: Cuerpos Humanos Reales”, que exhibe cuerpos y órganos humanos preservados a través de técnicas especializadas de plastinación.

La muestra permite observar de manera detallada los diferentes sistemas del cuerpo humano —muscular, óseo, nervioso y circulatorio— mediante piezas reales conservadas con este método científico que permite mantener los tejidos durante largos periodos.

La exposición, que ha sido presentada en diversas ciudades del mundo, está dirigida tanto a estudiantes y profesionales del área de la salud como al público en general, combinando contenido educativo con elementos visuales e interactivos.

Sin embargo, este tipo de exhibiciones también ha generado debate en distintos países por cuestionamientos éticos relacionados con el origen de los cuerpos utilizados y el consentimiento para su exhibición pública.

La muestra permanecerá temporalmente en Town Square Metepec, uno de los principales centros comerciales del Valle de Toluca.

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