Científicos chinos lograron clonar con éxito un lote de seis cabras lecheras de altísimo rendimiento, lo que supone la primera clonación en serie de este tipo de animales en el país. Este hito representa un gran avance en el campo de la biotecnología agrícola, según informó este viernes la agencia estatal de noticias Xinhua.

El grupo de animales clonados está compuesto por cuatro machos y dos hembras, los cuales fueron obtenidos a partir de ejemplares donantes de la raza Saanen, reconocida por su extraordinaria capacidad de producción de leche.

Mediante la optimización de técnicas de clonación de células somáticas y la transferencia de embriones, los especialistas buscan acortar drásticamente los ciclos de la cría tradicional. De este modo, se espera asegurar una mayor productividad para la industria láctea nacional y solucionar desafíos crónicos del sector, tales como la lenta propagación de ejemplares de élite y los largos intervalos generacionales.

Lo notorio de las prácticas científicas de China y de Rusia es que no se miran ambientalistas reconocidos protestar al respecto.

El proyecto se llevó a cabo en la provincia de Shaanxi, en el noroeste del país, y fue liderado por un equipo de investigadores de la Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste.